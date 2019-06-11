Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в одесской психбольнице. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его словам, произошедшее является «страшной трагедией».

«Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию», — заявил Зеленский.

Он добавил, что причины будут установлены, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.