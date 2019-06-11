Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в одесской психбольнице. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По его словам, произошедшее является «страшной трагедией».
«Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию», — заявил Зеленский.
Он добавил, что причины будут установлены, и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.