Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево
Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА «Новости».
По его словам, аэропорт привлек дополнительные силы, чтобы разобрать багаж.
«Говорят (в аэропорту. — «Газета.ru»), что количество багажа, которое задержано на складе, снижается», — сказал Орешкин.
Данное заявление Дитрих сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Ранее гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом.
Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая.