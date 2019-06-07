Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево

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Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА «Новости».

По его словам, аэропорт привлек дополнительные силы, чтобы разобрать багаж.

«Говорят (в аэропорту. — «Газета.ru»), что количество багажа, которое задержано на складе, снижается», — сказал Орешкин.

Данное заявление Дитрих сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая.