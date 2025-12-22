Россияне рассказали, за что не любят Новый год

Новый год для многих россиян становится еще и источником стресса. Пока 60,7% жителей страны покупают подарки и режут салаты, почти каждый четвертый признается, что совсем не ждет этот праздник. За что россияне не любят Новый год, выяснили аналитики Pro-Vision Communications.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как показали результаты исследования, большинство россиян — 42,5% — относятся к Новому году «скорее положительно», а 18,2% называют его искренне любимым и долгожданным праздником. Негативных «отзывов» в адрес Нового года меньше: 22,8% воспринимают его «скорее отрицательно», а 1,9% — откровенно не любят. И еще 14,6% говорят о празднике в нейтральном ключе.

Главным источником «нелюбви» к Новому году стали финансы: 77,4% россиян рассказали, что если у праздника и есть недостатки, то связаны они в основном с тратами на подарки, стол и развлечения. На втором месте — злоупотребление едой и алкоголем (58,1%). А замыкает тройку вынужденное веселье: корпоративы и навязанные праздничные программы раздражают 52% респондентов и воспринимаются скорее как дополнительная рабочая нагрузка, чем как отдых.

Среди других причин — слишком много общения с родственниками (36%), постоянные пробки и очереди (21,7%), а также тот факт, что в праздники придется выйти на работу, пока все остальные будут отдыхать (18,4%).

Попали в топ и экзистенциальные триггеры. Оказалось, что Новый год усиливает чувство эмоционального дискомфорта. 17,9% респондентов расстраивает необходимость подводить итоги года, невольно сравнивая себя с другими. 14,2% не знают, как «убить время» в длинные выходные, у 13,2% опрошенных обостряется чувство одиночества, а 11,1% просто считают Новый год переоцененным.

«Страдают» россияне и от новогодних проявлений популярной культуры — одинаковых фильмов и музыки (9,6%), «дежурных» подарков (8,9%) и даже салютов (4,8%).

Под конец года и на фоне праздничной суеты доминирующим эмоциональным состоянием к вечеру 31 декабря становится усталость — ее «диагностируют» у себя 71,8% россиян. Радость и предвкушение праздника испытывают заметно меньше респондентов — 53,8%. Двое из пяти опрошенных (39,1%) признаются, что относятся к наступлению Нового года безразлично, а 34,6% ощущают тревогу. Еще 22,7% отмечают давление со стороны окружения и перед социальными ожиданиями — чувство, что в Новый год «нужно радоваться», даже если соответствующего настроения нет.

