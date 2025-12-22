На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, за что не любят Новый год

Россияне не любят Новый год из-за лишних трат, алкоголя и работы в праздники
true
true
true
close
Nicoleta Ionescu/Shutterstock/FOTODOM

Новый год для многих россиян становится еще и источником стресса. Пока 60,7% жителей страны покупают подарки и режут салаты, почти каждый четвертый признается, что совсем не ждет этот праздник. За что россияне не любят Новый год, выяснили аналитики Pro-Vision Communications.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как показали результаты исследования, большинство россиян — 42,5% — относятся к Новому году «скорее положительно», а 18,2% называют его искренне любимым и долгожданным праздником. Негативных «отзывов» в адрес Нового года меньше: 22,8% воспринимают его «скорее отрицательно», а 1,9% — откровенно не любят. И еще 14,6% говорят о празднике в нейтральном ключе.

Главным источником «нелюбви» к Новому году стали финансы: 77,4% россиян рассказали, что если у праздника и есть недостатки, то связаны они в основном с тратами на подарки, стол и развлечения. На втором месте — злоупотребление едой и алкоголем (58,1%). А замыкает тройку вынужденное веселье: корпоративы и навязанные праздничные программы раздражают 52% респондентов и воспринимаются скорее как дополнительная рабочая нагрузка, чем как отдых.

Среди других причин — слишком много общения с родственниками (36%), постоянные пробки и очереди (21,7%), а также тот факт, что в праздники придется выйти на работу, пока все остальные будут отдыхать (18,4%).

Попали в топ и экзистенциальные триггеры. Оказалось, что Новый год усиливает чувство эмоционального дискомфорта. 17,9% респондентов расстраивает необходимость подводить итоги года, невольно сравнивая себя с другими. 14,2% не знают, как «убить время» в длинные выходные, у 13,2% опрошенных обостряется чувство одиночества, а 11,1% просто считают Новый год переоцененным.

«Страдают» россияне и от новогодних проявлений популярной культуры — одинаковых фильмов и музыки (9,6%), «дежурных» подарков (8,9%) и даже салютов (4,8%).

Под конец года и на фоне праздничной суеты доминирующим эмоциональным состоянием к вечеру 31 декабря становится усталость — ее «диагностируют» у себя 71,8% россиян. Радость и предвкушение праздника испытывают заметно меньше респондентов — 53,8%. Двое из пяти опрошенных (39,1%) признаются, что относятся к наступлению Нового года безразлично, а 34,6% ощущают тревогу. Еще 22,7% отмечают давление со стороны окружения и перед социальными ожиданиями — чувство, что в Новый год «нужно радоваться», даже если соответствующего настроения нет.

Ранее россиянам дали советы, как извлечь пользу из ненужных новогодних подарков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами