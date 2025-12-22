Россияне приближаются к «очень короткой» рабочей неделе

Депутат Стенякина: следующая рабочая неделя в России будет двухдневной

Последняя неделя декабря будет двухдневной, отметила в комментарии ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат пояснила, что неделя получится «очень короткой», а 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного.

Стенякина обратила внимание на то, что начинать работать после длинных новогодних каникул в 2026 году надо будет в понедельник, 12 декабря.

По ее словам, работодатели по закону не могут сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней.

Новогодние праздники традиционно открывают год самым продолжительным периодом отдыха. Такие длительные зимние каникулы стали возможны благодаря переносу выходных дней: праздник, выпадающий на субботу, 3 января, перенесен на пятницу, 9 января. Поскольку 7 января (Рождество Христово) приходится на среду, выходной по случаю этого праздника включен в период 1–8 января. Поэтому вся первая декада месяца — сплошные каникулы. Таким образом, новогодние выходные 2026 года получились рекордными по продолжительности.

