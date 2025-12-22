Стало известно, сколько компаний проиндексируют зарплаты в 2026 году

В 2026 году 76% компаний планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Центрального банка России.

По данным регулятора, организации хотят увеличить зарплаты на 5-10%, что соответствует уровню официальной инфляции. По данным Минэкономразвития на 15 декабря, показатель составил чуть больше 6%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что сейчас на бизнес влияют несколько факторов. В частности, по его словам, речь идет о высокой ключевой ставке, которая увеличивает стоимость кредитов, повышает требования к окупаемости проектов и снижает спрос на товары длительного пользования и услуги. Также для организаций становится более заметной налоговая нагрузка, отметил эксперт.

«Снижение спроса, особенно в цикличных отраслях, делает индексацию зарплат рискованной из-за того, что маржа не всегда позволяет компенсировать расходы. В ответ на эти вызовы все больше компаний переходит на смешанную модель вознаграждения», — сказал Чернов.

В октябре председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ежегодная индексация заработных плат для всех работников России может быть закреплена в Трудовом кодексе. Как отметил депутат, процедура должна проводиться ежегодно не ранее 1 февраля, после подсчета реальной инфляции за предыдущий год.

Ранее в России оценили идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе.