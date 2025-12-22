На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько компаний проиндексируют зарплаты в 2026 году

«Известия»: 76% компаний планируют проиндексировать зарплаты в 2026 году
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

В 2026 году 76% компаний планируют проиндексировать зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Центрального банка России.

По данным регулятора, организации хотят увеличить зарплаты на 5-10%, что соответствует уровню официальной инфляции. По данным Минэкономразвития на 15 декабря, показатель составил чуть больше 6%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что сейчас на бизнес влияют несколько факторов. В частности, по его словам, речь идет о высокой ключевой ставке, которая увеличивает стоимость кредитов, повышает требования к окупаемости проектов и снижает спрос на товары длительного пользования и услуги. Также для организаций становится более заметной налоговая нагрузка, отметил эксперт.

«Снижение спроса, особенно в цикличных отраслях, делает индексацию зарплат рискованной из-за того, что маржа не всегда позволяет компенсировать расходы. В ответ на эти вызовы все больше компаний переходит на смешанную модель вознаграждения», — сказал Чернов.

В октябре председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ежегодная индексация заработных плат для всех работников России может быть закреплена в Трудовом кодексе. Как отметил депутат, процедура должна проводиться ежегодно не ранее 1 февраля, после подсчета реальной инфляции за предыдущий год.

Ранее в России оценили идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами