Американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой

Актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно 2», скончался в возрасте 46 лет

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям в фильмах ужасов «Синистер» и «Черный телефон», покончил с собой в возрасте 46 лет. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

По данным издания, трагедия произошла в пятницу. В 2021 году Рэнсон признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия, а позже боролся с наркотической зависимостью.

«Ему было 46 лет... Рэнсон покончил жизнь самоубийством в Лос-Анджелесе в пятницу», — приводится в статье.

Актер начал карьеру в 2001 году и снимался в таких проектах, как «Олдбой», «Выпускной», «Оно 2», а также в сериале «Прослушка».

