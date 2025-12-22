На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой

Актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно 2», скончался в возрасте 46 лет
Shutterstock

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям в фильмах ужасов «Синистер» и «Черный телефон», покончил с собой в возрасте 46 лет. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

По данным издания, трагедия произошла в пятницу. В 2021 году Рэнсон признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия, а позже боролся с наркотической зависимостью.

«Ему было 46 лет... Рэнсон покончил жизнь самоубийством в Лос-Анджелесе в пятницу», — приводится в статье.

Актер начал карьеру в 2001 году и снимался в таких проектах, как «Олдбой», «Выпускной», «Оно 2», а также в сериале «Прослушка».

15 декабря сообщалось, что американский режиссер и актер Роб Райнер погиб в возрасте 78 лет вместе с супругой Мишель в своем доме в Лос-Анджелесе, их тела с ножевыми ранениями нашли 14 декабря.

Ранее ушел из жизни народный артист СССР Асанали Ашимов.

