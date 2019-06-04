Напавший на мужчину с тесаком пытался сбежать в Японию на плоту

Напавший на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска преступник пытался доплыть до Японии на самодельном плоту, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в 2018 году.

Приятель нападавшего рассказал, что тот родился в Томари, но проживает в селе Правда Холмского района. По его словам, год назад он пытался на самодельном плоту уплыть в Японию.

Отмечается, что тогда сахалинские пограничники задержали его в двух милях от берега.

Ранее следователи возбудили дело после нападения мужчины с топором на сотрудника администрации Южно-Сахалинска.