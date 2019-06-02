Круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом в Венеции

В результате столкновения круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка пострадали пять человек, передает агентство AGI.

По данным агентства, буксиры не успели добраться до лайнера, из-за чего его снесло на теплоход, стоявший у причала.

Отмечается, что на борту теплохода пострадали четыре человека, еще один — на круизном лайнере. При этом некоторые пассажиры оказались в воде.

Ранее сообщалось, что два теплохода столкнулись в Москве.