Напавший на школьницу с топором подросток арестован

Суд арестовал на два месяца подростка, ударившего топором 12-летнюю девочку в школе Вольска, сообщает РИА «Новости».

«Вольский районный суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала говорится в сообщении.

Ранее молодой человек заявил, что не хотел никого убивать, а только хотел «попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни».

После содеянного подросток скрылся с места преступления.