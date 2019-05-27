Стали известны подробности о нападении на редакцию в Ставрополе
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в инстаграме рассказал подробности инцидента с нападением на редакцию газеты «Родина».
По его словам, в настоящее время нападавший задержан.
Угрозы жизни пострадавших нет. С ними проводят работу врачи.
Он отметил что двое сотрудников уже отпущены домой, еще с двумя решается вопрос о госпитализации.
Владимиров также отметил, что взял ситуацию под личный контроль.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе мужчина с ножом напал на редакцию газеты.