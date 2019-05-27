Стали известны подробности о нападении на редакцию в Ставрополе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в инстаграме рассказал подробности инцидента с нападением на редакцию газеты «Родина».

По его словам, в настоящее время нападавший задержан.

Угрозы жизни пострадавших нет. С ними проводят работу врачи.

Он отметил что двое сотрудников уже отпущены домой, еще с двумя решается вопрос о госпитализации.

Владимиров также отметил, что взял ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе мужчина с ножом напал на редакцию газеты.