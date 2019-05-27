В Кремле отреагировали на выход Медведчука из переговоров по Донбассу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.
Песков отметил, что Медведчук неоднократно доказывал свою эффективность как переговорщик.
«Он имел контакты и в Киеве, и в Москве», — отметил Песков.
По его словам, Медведчук использовал их «для продвижения ситуации в гуманитарной области».
Ранее Медведчук заявил, что он выходит из переговорного процесса с Россией.