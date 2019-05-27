Задержан еще один подозреваемый во взрыве в Лионе
Задержан второй подозреваемый во взрыве во французском Лионе. Об этом сообщил мэр города Жерар Колон, передает РИА «Новости».
Как отмечается, второго подозреваемого задержали в рамках расследования по факту взрыва.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый во взрыве в Лионе.
Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался.
В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.