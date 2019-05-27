Замглавы школы уволилась после БДСМ-вечеринки
Замдиректора во Владивостоке, где выпускники появились в БДСМ-костюмах и одна девушка в форме полицейского, написала заявление об уходе, передает РИА «Новости».
Об этом заявила директор школы Галина Пугина.
По ее словам, речь идет о заместители директора по воспитательной работе.
«Пока мы не можем это пережить, а нам и не дают», — сказала Пугина.
Она также добавила, что сотрудники школы не могут спокойно работать из-за данного инцидента.
Ранее сообщалось, что Пугина призвала закрыть тему БДСМ-вечеринки выпускников.