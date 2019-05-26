Торговый центр загорелся в Иркутске

В Иркутске утром 26 мая загорелся торговый центр «Торгсервис», передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 07.30 (02.30 мск). Отмечается, что в момент возгорания заведение было закрыто, по воскресеньям торговый центр открывается в 9.00 (4.00 мск).

На пожаре работают 38 человек личного состава и 12 единиц техники, добавили в МЧС.

По словам представителя ведомства, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в ТЦ в Индии увеличилось.