Отсидевший 23 года за убийство жены и тещи уфимец вышел и расчленил дочь

Житель Уфы, который провел в тюрьме 23 года за убийство жены и тещи и покушение на племянника, после освобождения убил дочь и расчленил ее тело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по Башкирии.

По данным следствия, между 72-летним мужчиной и его 42-летней дочерью произошла бытовая ссора, в ходе которой отец ударил дочь кулаком в голову. От удара женщина умерла, а чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело дочери, часть выкинул в мусорные баки, а часть утопил в пруду.

Отмечается, что обвиняемый в момент убийства был пьян. В ведомстве добавили, что обвинительное заключение по делу уже утверждено, материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что расчленившая украинца 80-летняя пенсионерка раскидала пятерых полицейских.