Полиция ищет голого мужчину, пугающего водителей в Москве

Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что на северо-западе Москвы в районе Южное Тушино по проезжей части якобы бегает голый мужчина и пугает водителей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что мужчину якобы заметили на пересечении улиц Лодочная и Свободы.

«Полностью обнаженный мужчина бегает по проезжей части и пугает автомобилистов. Движение транспорта затруднено», — сказал источник.

Он уточнил, что на место инцидента выехали сотрудники МВД, которые попытаются найти голого мужчину.

В прошлом году голый мужчина прополз по вестибюлю станции «Красногвардейская» и попал в психбольницу.