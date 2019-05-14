Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко на родину
Минюст США рассматривает запрос России о возвращении россиянина Константина Ярошенко на родину, передает РИА «Новости».
Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Потребовали придать первостепенное значение данному делу», — сказал Антонов.
По его словам, российская дипмиссия пытается ускорить возвращения Ярошенко в Россию.
Он также добавил, что дипломаты взаимодействуют с адвокатами и супругой летчика.
Ранее СМИ сообщили, что Россия потребует у США вернуть Ярошенко на родину.