Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко на родину

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Минюст США рассматривает запрос России о возвращении россиянина Константина Ярошенко на родину, передает РИА «Новости».

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Потребовали придать первостепенное значение данному делу», — сказал Антонов.

По его словам, российская дипмиссия пытается ускорить возвращения Ярошенко в Россию.

Он также добавил, что дипломаты взаимодействуют с адвокатами и супругой летчика.

Ранее СМИ сообщили, что Россия потребует у США вернуть Ярошенко на родину.