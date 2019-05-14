Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского

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Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в «послании мира» к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Украинские новости».

По данным агентства, Епифаний отказался от участия в видеообращении, потому что ему не понравился текст послания.

Как отмечается, главе ПЦУ не понравились слова о том, что «говорить нужно не языком пушек».

Ранее сообщалось, что Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.