Британской мигрантке в коме власти пригрозили депортацией

Девушка, приехавшая в 2010 году в Великобритании из Индии по учебной визе, Бхавани Эспати впала в кому после операции, после чего получила неожиданное от властей письмо, пишет The Independent.

31-летняя индианка страдает от болезни Крона. Пока девушка была в коме после проведенной операции на ее имя пришло письмо от министерства внутренних дел. В нем говорилось, что ее ходатайство о разрешении остаться в стране отклонено и ей грозит депортация. Эспати пролежала без сознания больше недели.

Мартин Манглер, ее муж, пока она была еще без сознания, пытался доказать, что ее жизни грозит опасность, если ей придется вернуться в Индию. Некоторые политики обвинили властей в том, что миграционные правила Великобритании позволяют правительству «отправлять людей на смерть за границу», говорится в материале.