Два нефтяных танкера Саудовской Аравии стали целью диверсии в водах ОАЭ

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех танкеров, подвергшихся диверсиям в водах ОАЭ, являются саудовскими, передает РИА «Новости».

«Два саудовских нефтяных танкера стали целью саботажа в эксклюзивной экономической зоне ОАЭ», — заявил аль-Фалех.

Отмечается, что нападение на торговые суда «не привело к жертвам и разливу нефти». При этом конструкции танкеров был нанесен ущерб.

Ранее МИД ОАЭ заявил, что четыре торговых корабля подверглись вандализму в районе порта Фуджейры. В Египте осудили нападение на корабли в ОАЭ.