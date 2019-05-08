Российское школьное питание проверят на дискриминацию
Министерство просвещения России намерено провести всероссийский мониторинг школьного питания после жалоб на разное качество питания для разных категорий детей, пишет «Коммерсантъ».
В издании рассказали, что различиями в школьном питании возмутились родители волгоградских школьников. По их словам, льготные и нельготные категории детей якобы получают разное питание — тарелку каши или котлеты с гарниром.
В газете объяснили возможные различия в школьном рационе учеников тем, что на «социальные» обеды из бюджета выделяются 40 руб., а обычные стоят 65 руб.
В Минпросвещения изданию заявили, что намерены провести общероссийский мониторинг всех регионов для «выявления лучших региональных практик» в вопросе организации школьного питания.
Ранее бесплатное питание в школах предложили отменить.