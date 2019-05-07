Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Знакомый с ходом расследования источник назвал вероятную причину крушения самолета SSJ 100 в московском Шереметьево, передает «Интерфакс».

Источник привел данные «черных ящиков» и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.

Он также добавил, что предпринятые после этого действия экипажа «не поддаются логике». В частности, он пояснил, что экипаж по непонятной причине увеличил скорость при подходе к полосе.

Сочетание сбоя электрики и непоследовательных действий экипажа, по его мнению. и стали причиной катастрофы.

В результате возгорания самолета SSJ 100 погиб 41 человек.