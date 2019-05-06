Страницы о крымских татарах изымут из учебников после критики

Учебник по истории Крыма будет скорректирован из-за критики со стороны крымских татар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства образования, науки и молодежи.

Там отметили, что решение убрать из учебника целый раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей разных национальностей в годы войны, было принято «с целью снятия социального напряжения».

После этого учебники снова вернут в школы.

В феврале совет крымских татар призвал изъять из школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов, так как, по их мнению, крымские татары представлены как пособники немецких оккупантов.