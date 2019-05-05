О приближении гроз и ветра предупредили москвичей в МЧС

В Москве и области в ближайшие часы ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Отмечается, что ухудшение погоды начнется с юго-западных районов Московской области и Новой Москвы, а в дальнейшим будет смещаться на северо-восток. В МЧС предупредили, что при грозе возможны порывы ветра до 12-17 м/с.

В ведомстве просят москвичей обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться от дождя под деревьями. Во время грозы следует избегать контакта с электропроводкой и антеннами.

Ранее москвичам пообещали июльскую жару.