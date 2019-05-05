Есть ли заболевшие чумой россияне в Монголии, рассказали в Роспотребнадзоре

Среди заразившихся чумой в Монголии россиян на данный момент нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

4 мая стало известно, что из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой 17 россиян не могут вернуться на родину.

«Согласно полученным данным и в Роспотребнадзоре имеющейся информации, российских граждан, пострадавших от чумы на территории Монголии нет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее россиян предупредили о чуме.