Врачи посоветовали не ставить «рекорды в огороде» на майские праздники

Майские праздники лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью. Такое мнение высказали опрошенные РИА «Новости» врачи.

Как отмечается, во время весенних каникул не стоит заниматься слишком тяжелым трудом.

«Например, если у вас болит спина или суставы, то ставить рекорды в огороде не стоит. Если вы даже поставили себе план — обработать весь огород за майские праздники, распределяйте нагрузки», — отметил главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он добавил, что нужно делать перерывы и пить больше воды.

Ранее сообщалось, что москвичей призвали не увлекаться алкоголем на майские праздники.