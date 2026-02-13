Размер шрифта
Пьяный пассажир представился «секретным агентом» и искусал стюардессу

В Великобритании пьяный пассажир самолета покусал стюардессу и ударил жену
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 64-летний бизнесмен Филип Гоулд приговорен к 14 месяцам тюрьмы за дебош на борту самолета British Airways, мужчина ударил жену, поцеловал и укусил стюардессу. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на рейсе из Нассау в Лондон. Во время полета Гоулд запивал водку вином, а когда ему отказали в дополнительных напитках, начал буянить. Он пытался прорваться в кабину пилотов, кричал, что умеет управлять самолетом и выполняет «секретную работу на правительство, а также угрожал членам экипажа.

Когда одна из бортпроводниц попыталась успокоить дебошира, он обнял, поцеловал девушку в щеку, а затем укусил за ухо. В конфликт вмешалась жена дебошира, агрессор схватил ее за волосы и ударил по лицу. В суде обвиняемый признал вину, его приговорили к 14 месяцам лишения свободы.

До этого пассажир разозлился из-за перевеса и выбил сотруднику аэропорта зубы. По словам очевидцев, он несколько раз ударил жертву кулаком по лицу, разбив ему губу. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение.

Ранее экипаж самолета попал в больницу, съев конфеты пассажира.
 
