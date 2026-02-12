«Никто не имеет права подчиняться»: как открылся Берлинале — 2026

12 февраля во дворце Берлинале в столице Германии открылся 76-й Берлинский международный кинофестиваль, ориентированный на «прогрессивный геополитический кинематограф». На красной дорожке в этом году не обошлось без политических лозунгов: некоторые звезды пришли на открытие Берлинале с плакатами «Свободу Ирану» и «Никто не имеет права подчиняться».

В рамках фестиваля уже состоялась премьера картины режиссера Шарбану Садат «Нет хороших мужчин», посвященной судьбам женщин в Афганистане, а «Почетного Золотого медведя» за выдающийся вклад в кинематограф вручили лауреату премии «Оскар» — 63-летней малазийской актрисе Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Все везде и сразу»).

Всего же в основной конкурсной программе представлены 22 фильма из 28 стран. Среди самых ожидаемых — «Обрезка розовых кустов» Карима Айнуза с Памелой Андерсон и Эль Фаннинг, «Роза» Маркуса Шляйнцера с Сандрой Хюллер, «У моря» Корнеля Мундруцо с Эми Адамс, а также «Жозефина» Бет де Араухо с Ченнингом Татумом.

«Мы так уверены в очаровании этих 22 фильмов, что смело заявляем: «Если вы не найдете здесь ничего, что вам понравится, значит, вы не любите кино!» — подчеркивала художественный директор фестиваля Триша Таттл.

В короткометражной программе представлены работы российских режиссеров — анимационный фильм «Unidentified Nonflying Objects (UNO)» Александра Свирского и документальная лента «Chuuraa» Евгении Арбугаевой.

Лучшие картины выберет международное жюри во главе с немецким режиссером Вимом Вендерсом. Победителей объявят на торжественной церемонии 21 февраля — за сутки до официального закрытия фестиваля.

Кадры с красной ковровой дорожки и церемонии открытия фестиваля — в галерее «Газеты.Ru».