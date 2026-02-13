Президент Чили осудил блокаду Кубы со стороны США

Президент Чили Габриэль Борич назвал преступной блокаду Кубы со стороны США. Об этом он написал в соцсети X.

«Блокада <...> носит преступный характер и представляет собой посягательство на права человека целого народа. Можно иметь разногласия с Кубой, но ничто не может оправдать вред, который наносится детям и ни в чем не повинным гражданам», — написал Борич.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.