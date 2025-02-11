Как 14 февраля стал Днем всех влюбленных: история и обычаи праздника

14 февраля во всем мире отмечают День святого Валентина — праздник, в котором слились воедино древнеримские предания и средневековые традиции. Почему именно эта дата стала символичной для влюбленных, как в образе святого Валентина сочетаются два разных человека, когда появились первые «валентинки» и какие еще традиции связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют День святого Валентина

День святого Валентина отмечают 14 февраля. Именно эта дата закрепилась в западной и мировой культуре как Валентинов день. В наши дни праздник не ограничен строгими рамками какой-то определенной религии или конкретного государства: практически в любом уголке земного шара 14 февраля можно встретить влюбленные пары, которые дарят друг другу подарки, устраивают сюрпризы и обмениваются признаниями в любви.

В России День святого Валентина стал набирать популярность в 1990-е годы, когда многие западные традиции начали активно проникать в российскую культуру. Однако в нашей стране есть собственный праздник, который в последние годы стал своеобразным ответом зарубежному Дню всех влюбленных. Это День семьи, любви и верности, приуроченный к 8 июля — дате, когда чтут память святых Петра и Февронии Муромских . Эти святые издавна почитаются как символ крепкой семьи и супружеской верности.

История праздника

День всех влюбленных связан с несколькими раннехристианскими мучениками с именем Валентин, в частности с Валентином Интерамнским и Валентином Римским. Предания о разных святых слились воедино.

По некоторым данным, канонизацию святого Валентина совершил римский папа Геласий I в 494 г. Он же и определил днем его памяти 14 февраля. Так ли это было на самом деле — точно не известно. Несомненно одно: папа Геласий I боролся с ересью и язычеством и убедил римский сенат прекратить празднование Луперкалий — языческого праздника, который отмечался в середине февраля. И, возможно, 14 февраля как день памяти святого Валентина действительно появился именно тогда.

Историки сходятся во мнении, что отмечать Валентинов день начали в Европе еще в период раннего Средневековья. Особый расцвет романтических традиций пришелся на эпоху Возрождения, когда в литературе стран Западной Европы, особенно Англии и Франции, появляются первые поэтические посвящения «дню любви» и загадочному святому Валентину.

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В Англии в XV веке зародилась практика отправлять короткие любовные послания именно 14 февраля, связывая этот день с расцветом нежных чувств. Такие маленькие послания, написанные от руки на бумаге и украшенные миниатюрными рисунками, стали первыми «валентинками». К XVI–XVII векам праздник обрел большую популярность при дворах и в знатных кругах, где особой честью считалось получить признание в любви именно в этот день.

В 1969 году католическая церковь при пересмотре общего литургического календаря исключила святого Валентина из списка святых, чья память обязательна к литургическому почитанию. Праздник стал носить не столько религиозный, сколько светский характер.

Легенды, связанные с Днем святого Валентина

Легенды о римских корнях (Луперкалии)

Одной из самых поэтичных теорий происхождения Дня всех влюбленных принято считать связь с древнеримскими Луперкалиями. Праздник в честь плодородия и покровительства богов Фавна и Луперка отмечали в середине февраля (13–15 февраля). Во время этих празднеств римляне приносили жертвы, а жрецы (луперки) совершали магические обряды, которые, по поверьям, должны были очищать город от зла и способствовать здоровью, благополучию и плодовитости.

Одной из особенностей Луперкалий были шествия, во время которых молодые люди могли шутливо хлестать девушек ремнями из шкур животных — считалось, что такой ритуал дарует плодовитость и легкие роды.

Естественно, по меркам современной морали такие обычаи выглядят шокирующе, однако в те времена они символизировали мистическое таинство воссоединения с природой под покровительством богов.

Считается, что в III–IV веках католическая церковь искала способы заменить языческие обряды христианскими праздниками. Так на смену Луперкалиям мог прийти известный нам День святого Валентина, который объединил традицию чествовать любовь и плодородие с днем поминовения святого мученика Валентина. В результате люди сохранили повод радоваться и обмениваться признаниями в любви, но уже под эгидой христианских традиций и в пристойной форме.

Легенда об испытании веры

Легенда о святом Валентине рассказывает о священнике, который в III веке пытался обратить римлян в христианство. Жил он в городе Интерамне — это нынешний Терни в Италии. Когда сын римского аристократа Кратона тяжело заболел, отец обратился к епископу после неудачных попыток врачей помочь. Валентин помолился, и юноша чудесным образом выздоровел. Это событие настолько поразило Кратона и его семью, что они приняли христианство.

Слава о Валентине быстро распространилась по городу. Благодаря его проповедям многие жители Интерамны, включая Авундина, сына местного градоначальника, также обратились в христианство. Но это вызвало недовольство римских властей. Валентина арестовали и подвергли мучениям за отказ поклониться языческим богам. После этого его казнили. Ученики перенесли тело обезглавленного святого в Интерамну, где в его честь построили базилику. Мощи Валентина хранятся там до сих пор.

В этой истории нет никакой романтики и связи с современным пониманием Дня всех влюбленных. Житие святого Валентина вообще не имеет ничего общего с венчанием пар, этот церковный обряд появился позже.

История святого обрастала домыслами, в итоге Валентин превратился в покровителя влюбленных.

Романтичная легенда о священнике Валентине

Одна из популярных легенд о происхождении Дня святого Валентина связана с образом римского священника Валентина, жившего во времена императора Клавдия II (правил с 268 по 270 год). Правитель запрещал легионерам жениться, считая, что в браке они становятся менее храбрыми в бою. Но Валентин, искренне веря в силу любви, продолжал тайно венчать молодых влюбленных (тут есть элемент противоречия, церковные венчания тогда не были распространены, но легенда на то и легенда). Когда тайна раскрылась, священника схватили, бросили в тюрьму и приговорили к смертной казни.

По легенде, в темнице Валентин познакомился с дочерью тюремщика, которая страдала от слепоты. Своей добротой и молитвами он смог исцелить девушку, а перед смертью написал ей письмо со словами признательности и поддержки, подписавшись: «Твой Валентин». Считают, что это и была первая «валентинка» в истории — прощальная записка. Согласно преданию, казнь Валентина состоялась 14 февраля.

Слияние легенд

Образ святого Валентина вобрал в себя черты разных исторических личностей. В результате сформировался некий собирательный герой, мужественный и при этом глубоко романтичный, который стал оплотом и вдохновителем для влюбленных всех эпох.

Легенды о Валентине пересеклись с традициями Луперкалий, укореняясь в народном сознании как единый сюжет: февраль — время любви, страсти и обновления чувств.

Все это повлияло и на массовую культуру. Образ святого Валентина, мифический или реальный, превратился в объединяющий культурный код, понятный в любой точке земного шара.

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Традиции праздника

Как праздновать День святого Валентина — вопрос актуальный, ведь география праздника обширная, и у каждой страны существуют свои обычаи и тонкости. Однако есть ряд общих традиций, которые объединяют все варианты.

Открытки-валентинки

Главная традиция — дарить маленькие открытки в форме сердечек или с изображением этого символа. Эти нежные послания с короткими признаниями и стихами принято называть «валентинками». В классическом варианте человек дарит открытку тому, к кому питает симпатию. Но не обязательно дарить их только второй половинке, можно вручить «валентинку» кому угодно: друзьям, коллегам, близким родственникам — в знак доброго пожелания любви и счастья. Очень часто «валентинки» делают своими руками, добавляя в них индивидуальность и частичку души. Это могут быть коллажи, вырезанные из цветной бумаги фигурки или просто красивые записки с витиеватыми подписями.

Интересный факт про валентинки Самой ранней из известных «валентинок» принято считать письмо, отправленное в 1415 году герцогом Чарльзом Орлеанским. Во время своего заключения в одиночной камере Тауэра в Лондоне он коротал дни, посвящая нежные строки своей супруге. Одно из этих трогательных посланий дошло до наших дней и ныне хранится в коллекции Британского музея.



Первые готовые открытки ко Дню святого Валентина начали выпускать в Соединенных Штатах в конце XIX века. Идею создания таких открыток приписывают Эстер Хауленд — дочери издателя из Массачусетса. Ее предпринимательский талант принес плоды сразу же: уже в первый год она заработала на продаже открыток около 5 тыс. долларов — впечатляющую по тем временам сумму.



Подарки на День святого Валентина

Одним из ключевых обычаев стало вручение приятных сюрпризов и презентов: цветов, конфет, воздушных шаров, мягких игрушек и других милых знаков внимания. Подарки на День святого Валентина не обязательно должны быть дорогими. Часто люди выбирают символические мелочи: фигурки ангелочков, шоколадные сердечки или сувенирные изделия с романтическими надписями. Главная цель — выразить свои чувства и показать, что человек вам дорог. Впрочем, никто не запрещает дарить и дорогие подарки — украшения, предметы техники, или спланировать совместное путешествие. Все зависит от ваших возможностей и фантазии.

Что подарить на 14 февраля: топ-30 идей романтических подарков День святого Валентина — это праздник любви, романтики и нежных чувств. В эту дату хочется... 07 февраля 13:11

Поздравления в виде сердечек

От классических открыток до воздушных шаров и тортов — поздравления в виде сердечек окружают нас повсюду в этот праздник. В некоторых странах принято украшать дом или офис сердечками разных размеров, развешивать гирлянды из красных и розовых лент. Рестораны соревнуются в оформлении залов, а кондитеры придумывают все более оригинальные сладости — зачастую в форме сердца. На Западе популярны специальные вечеринки, где гости приходят в одежде с элементами в виде сердца, а декор полностью посвящен этому символу.

Романтические ужины и свидания

Во многих семьях или парах принято проводить время вместе: ужин при свечах, прогулка по любимым местам, посещение кино или театра. День святого Валентина зачастую воспринимают как повод вырваться из рутины и позволить себе романтическое приключение — от классики (какао с маршмэллоу в уютном кафе) до экстремальных развлечений (совместный прыжок с парашютом для любителей острых ощущений).

Обряды верности

В ряде стран, особенно в Европе, есть обычай давать клятвы любви именно 14 февраля. Символические обеты можно произнести в кругу друзей или на торжественной церемонии — это придает особый статус празднику. Некоторые молодые люди предпочитают делать предложение руки и сердца в этот день, считая, что такое событие будет особенно памятным и судьбоносным.

Шоколад и сладости

Один из любимейших атрибутов праздника, особенно в американской и японской культурах, — это шоколад. Примечательно, что в Японии принято, чтобы девушки 14 февраля дарили шоколад парням, а те, в свою очередь, в знак благодарности одаривали их другими сладостями через месяц, 14 марта, в так называемый «Белый день». Хотя в России праздник не прижился в полной мере, традиция дарить конфеты и шоколадные фигурки в форме сердечек очень популярна.

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Интересные факты про 14 февраля

Английские «птичьи» мотивы. Существует поверье, что в Англии середины XIV века день 14 февраля считали «сезоном ухаживания» у пернатых. В произведениях английского поэта Джефри Чосера есть упоминания, что именно в этот период птицы образуют пары. Возможно, эта идея укрепила ассоциацию 14 февраля с романтикой и новыми союзами.

Американская индустрия открыток. На заре XIX века в США стали популярны Mechlin lace Valentines — дорогие открытки, обклеенные кружевом и разноцветной бумагой. Многие считали их предметом роскоши. Со временем производство стандартизировалось, и появился целый бизнес на объемных «валентинках».

Святой Валентин — покровитель пчеловодов. В ряде католических стран святого Валентина считают покровителем не только влюбленных, но и пчеловодов. Жужжание пчел ассоциируется с трепещущим сердцем впервые влюбленного человека. Это не столь распространенное сравнение, но оно весьма поэтично.