«Мы идем на войну»: Нигер готовится к конфликту с Францией

Начальник военного штаба президента Нигера публично пригрозил Франции войной, заявив, что его страна должна быть готова к вооруженному противостоянию с бывшей метрополией. Речь прозвучала на фоне обострения отношений между Парижем и Ниамеем после разрыва военного сотрудничества и вывода французских войск. Почему риторика в Нигере становится все жестче и насколько реальна угроза конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ближайший соратник президента Нигера Абдурахмана Тчиани выступил с резкими заявлениями в адрес Парижа, сообщил журнал Jeune Afrique. Генерал Амаду Ибро, возглавляющий военный штаб главы государства, обвинил Францию в намерении «вести войну против Нигера» и вновь заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Выступая 11 февраля перед молодежью на стадионе в Ниамее, Ибро заявил, что Франция готовит действия против Нигера, а происходящее отражается и на положении самой французской экономики . Его речь сопровождалась эмоциональными призывами и реакцией зала.

«Мобилизация [в Нигере] проведена, чтобы мы могли подготовиться к войне с Францией. Знайте это, мы собираемся воевать с Францией, мы не были в состоянии войны, а теперь мы идем на войну с Францией», — добавил Ибро под аплодисменты аудитории, скандировавшей «долой Францию».

Решение о всеобщей мобилизации в Нигере приняли в конце декабря на заседании совета министров под председательством Абдурахмана Тчиани, сообщил проправительственный сайт Lesahel.

В чем Нигер обвиняет Францию

Во французском генштабе обвинения со стороны Ибро отвергли. Пресс-секретарь ведомства полковник Гийом Верне заявил, что «о французском вмешательстве в Нигере и речи быть не может». Высказывания Ибро он охарактеризовал как «информационную войну», которую, по его словам, инициировал Ниамей .

Журналисты Jeune Afrique отметили, что власти Нигера не впервые возлагают на Францию ответственность за внутреннюю нестабильность. Абдурахман Тчиани ранее публично обвинял президента Франции Эммануэля Макрона, а также руководителей Бенина и Кот-д'Ивуара — Патриса Талона и Алассана Уаттару — в поддержке «Исламского государства». По его утверждению, именно эти государства причастны к нападению на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года.

Тогда воздушную гавань атаковали около 40 вооруженных боевиков. Нападение удалось отразить совместными действиями Африканского корпуса Минобороны России и Вооруженных сил Нигера. По данным российского МИД, силовики ликвидировали порядка 20 террористов.

Как Франция «потеряла» Нигер

В сентябре 2023 года Эммануэль Макрон объявил о выводе французского военного контингента из Нигера и эвакуации посольства. Так Париж поставил точку в затянувшемся кризисе, возникшем после переворота в Нигере 26 июля того же года и разрыва соглашений с Францией. Макрон заявил, что отношения с Ниамеем завершены, как и любое взаимодействие с правительством пришедшего к власти генерала Абдурахмана Тчиани.

После свержения и ареста нигерийского экс-президента Мохамеда Базума Франция отказалась признавать новую власть, требовала освобождения «законного президента» и координировала давление на путчистов вместе с рядом африканских государств. Однако власти Нигера настояли на выводе французских войск и объявили посла Сильвана Итте персоной нон грата.

Ситуация обострялась слишком быстро: посольство оказалось фактически заблокировано, а Макрон заявил, что «посол в Нигере взят в заложники путчистами». В итоге Париж отказался от дальнейшей конфронтации и начал вывод сил, рассчитывая на поддержку ЭКОВАС, которая, однако, ограничилась лишь заявлениями.

История отношений Нигер стал колонией Франции после Берлинской конференции 1884 года, на которой европейские державы разделили Африку на сферы влияния. В последующие годы Париж установил режим так называемой «эффективной оккупации», получив контроль над ресурсами территории. Любые попытки сопротивления подавляли: после убийства первого посла Франция ответила силовой операцией, а к началу XX века Нигер окончательно вошел в состав Французской Западной Африки. В статусе колонии страна оставалась до середины XX века. В начале 1970-х Нигер обеспечивал Францию примерно 40% урана для ее атомных электростанций. В 1958 году французский президент Шарль де Голль предложил колониям выбор — независимость или автономию в рамках Французского сообщества. Нигер на референдуме поддержал второй вариант. Полную независимость страна провозгласила в 1960 году при первом президенте Алхаджи Амани Диори.

Ставка на боевиков

Франция, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, использует террористические структуры и украинские вооруженные формирования для давления на правительства африканских стран.

Министр заявил, что Париж, как бывшая колониальная держава, стремится сместить национально ориентированные власти в государствах Сахаро-Сахельского региона и других частях Африки . По его словам, несмотря на отказ этих стран следовать в фарватере прежней метрополии, Франция продолжает попытки влиять на ситуацию.

«Прискорбно, что французские элиты продолжают следовать этим колониальным методам, включая печально известный принцип «разделяй и властвуй». Принцип, который уже стоил африканским народам миллионы жизней», — добавил Лавров.

В июне 2023-го он же заявлял, что Россия предлагает африканским странам формат сотрудничества, основанный на принципах равноправия, и подчеркнул, что Парижу еще предстоит приложить усилия, чтобы соответствовать такому подходу.

Комментируя обвинения французских политиков, в том числе Макрона, в том, что Москва якобы подогревает антифранцузские настроения на континенте, Лавров отметил, что подобные заявления его удивляют. По его словам, такие оценки не соответствуют статусу лидеров, претендующих на роль представителей демократического мира.