Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

США перенаправят на Ближний Восток авианосец, участвовавший в атаке на Венесуэлу

NYT: США перенаправят авианосец Gerald R. Ford из Кариб на Ближний Восток
Mass Communication Specialist 1st Class William Spears/US Navy

Авианосец военно-морских сил США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли будут перенаправлены из Карибского моря на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, экипаж Gerald R. Ford оповестили о том, что в Персидском заливе он присоединится к ударной группе во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Gerald R. Ford покинул порт Норфолк (штат Вирджиния) в июне 2025 года и в октябре был передислоцирован в Карибское море. Согласно информации NYT, авианосец был задействован в атаке американских военных на столицу Венесуэлы Каракас и в операции по захвату президента Николаса Мадуро 3 января.

Экипаж авианосца ожидал вернуться на базу в Норфолке в начале марта текущего года, но на фоне передислокации моряки, вероятно, не смогут вернуться домой до конца апреля или начала мая. Это помешает вовремя провести нужное техническое обслуживание корабля, говорится в статье.

Ранее в Аравийское море вошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!