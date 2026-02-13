США перенаправят на Ближний Восток авианосец, участвовавший в атаке на Венесуэлу

Авианосец военно-морских сил США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли будут перенаправлены из Карибского моря на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, экипаж Gerald R. Ford оповестили о том, что в Персидском заливе он присоединится к ударной группе во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Gerald R. Ford покинул порт Норфолк (штат Вирджиния) в июне 2025 года и в октябре был передислоцирован в Карибское море. Согласно информации NYT, авианосец был задействован в атаке американских военных на столицу Венесуэлы Каракас и в операции по захвату президента Николаса Мадуро 3 января.

Экипаж авианосца ожидал вернуться на базу в Норфолке в начале марта текущего года, но на фоне передислокации моряки, вероятно, не смогут вернуться домой до конца апреля или начала мая. Это помешает вовремя провести нужное техническое обслуживание корабля, говорится в статье.

Ранее в Аравийское море вошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln.