Расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 13 февраля

Россияне выступят в лыжных гонках и фигурном катании на Олимпиаде 13 февраля

Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийский играх — 2026 в Италии 13 февраля.

В 13:45 по московскому времени российский лыжник Савелий Коростелев выйдет на старт индивидуальной гонки. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник представит произвольную программу в мужском турнире в 21:00.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее в Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для спортсменов.