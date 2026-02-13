Стало известно о разногласии между Испанией и Италией

Испания выразила недовольство Италией из-за проведения предварительной встречи в отеле ряда европейских лидеров перед неформальным саммитом Евросоюза в Бельгии, Мадрид расценил такой формат как подрыв общеевропейских принципов. Об этом сообщает радиостанция Onda Cero со ссылкой на чиновников.

Испания считает, что эта встреча, организованная совместно с ФРГ и Бельгией, подрывает основные принципы функционирования Евросоюза. Правительство испанского премьер-министр Педро Санчеса подчеркивает, что подобные инициативы вне официальных форумов не способствуют укреплению сплоченности между 27 государствами-членами ЕС, говорится в статье.

Отмечается, что на неформальном саммите 12 февраля обсуждалось углубленного единого рынка и повышения конкурентоспособности экономик стран Европы в то время, когда союз стремится укрепить свои промышленные и стратегические позиции.



Ранее политолог предрек разделение ЕС на «коренную Европу» и «вторичную».