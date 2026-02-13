«Больше времени мне не нужно»: Гуменник о тренировках на Олимпиаде

Гуменник признался, что тренировался больше дома, чем на Олимпиаде

Действующий чемпион России Петр Гуменник рассказал о подготовке к выступлению на Олимпиаде в Милане, передает Sport24.

«Дома я тренируюсь больше. Мы не стали приезжать сюда к открытию или раньше. Выбрали такое время прилета, чтобы захватить побольше тренировок на главной арене. За 1–2--3 дня до выступлений — мне больше времени и не нужно», — сказал Гуменник.

В короткой программе Гуменник зашел на каскад четверной флип + двойной тулуп, а также выполнил сольные прыжки — четверной лутц и тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна, получив от судей 86,72 балла. Это позволило ему занять 12-ю позицию. Произвольные прокаты спортсмены покажут 13 февраля.

До его выступления, 7 февраля, РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Мать спортсмена Елена Гуменник объяснила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что Гуменник может заставить американцев вздрогнуть на ОИ.