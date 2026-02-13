Макрон высказался о подготовке возможных контактов с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для возможных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным необходима подготовка вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС). Его слова приводит «Интерфакс».

«Я считаю, что сейчас нужно прежде всего работать над собой, над тем, о чем мы хотим просить. <...> И чего же мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но также мы хотим определенных вещей для европейцев», — сказал Макрон.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе нее французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.