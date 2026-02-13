СМИ выяснили, сколько стоит выступление Долиной в регионах

Народная артистка России Лариса Долина может получить почти три миллиона рублей за выступление в Коломне, которое пройдет 11 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт под названием «Юбилей в кругу друзей» пройдет в зале дома культуры «Тепловозостроитель», который рассчитан на более чем 570 человек. Стоимость билетов на выступление Ларисы Долиной варьируется от 2,9 до 6,5 тысяч рублей.

По данным РИА Новости, если концерт соберет полный зал, то Лариса Долина заработает почти три миллиона рублей. При этом за месяц до мероприятия в продаже ещё доступно более 350 билетов в партер и около 70 на балкон, что составляет примерно 72% от общего количества свободных мест.

12 февраля URA.RU сообщало, что певец Shaman мог заработать минимум восемь миллионов рублей на концерте в Кемерово, который планировался в тот же день. Выручка в размере 8 млн 708 тыс. 700 рублей стала бы возможна благодаря уже проданным билетам: на момент написания статьи было выкуплено чуть более 2050 мест при вместимости зала на 2200 зрителей. В случае аншлага общая сумма выручки составила бы около девяти млн рублей — 9 млн 452 тыс. 200 рублей.

