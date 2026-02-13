КПРФ обратились к Набиуллиной из-за алиментов

Депутаты от КПРФ обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести в России финансовый механизм, который обезопасит личные денежные средства получателей алиментов, у которых есть кредиты или займы. Как сообщила «Газете.Ru» депутат Мария Дробот, инициатива поможет сделать так, чтобы под списания банков не попадали алиментные выплаты.

«Сегодня складываются ситуации, когда на получателя алиментов открыто исполнительное производство. Чаще всего речь идет о женщинах с детьми, которые из-за нехватки средств вынуждены были обратиться к микрофинансовым организациям или оформить кредит. При просрочке задолженность взыскивается автоматически, и под списание могут попадать даже алиментные выплаты», — пояснила депутат.

Дробот добавила, что для многих матерей «алименты — это не дополнительный доход, а единственный источник средств на содержание ребенка». Суммы, которые получают разведенные матери, «как правило, невелики» и «их едва хватает на базовые потребности», обратила внимание парламентарий.

«Сегодня многое зависит от того, как именно отправитель обозначил перевод. Если маркировки нет, деньги могут быть списаны <...> С учетом уровня цифровизации банковской системы возможно внедрить механизм, при котором сам получатель сможет уведомить банк о характере поступлений. Это позволит защитить алименты от взыскания даже в случае отсутствия специальной маркировки перевода», — подчеркнула Дробот.

В обращении Марии Дробот и других депутатов от КПРФ к Набиуллиной говорится, что сегодня социальная защищенность получателя алиментов «полностью зависит от ответственного отношения их отправителя».

В конце января доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявлял, что с 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Их больше не будут считать исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), ориентиром будет являться средняя зарплата по региону.

