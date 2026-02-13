Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что в западных СМИ распространяется информация о выборах в республике. А сам факт таких материалов может служить сигналом украинскому лидеру от европейских элит о том, что их не устраивают результаты его работы, заявил украинский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Дикий.Live».

«Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает его как элемент дестабилизации его управления», — рассказал он.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

Украинское агентство «Страна» в свою очередь сообщило о заявлении Зеленского о том, что выборов до прекращения огня не будет. Кроме того, по его словам, для референдума по мирному договору также требуется прекращение огня.

Как отметил позднее российский дипломат Константин Долгов, подобные высказывания украинского лидера указывают на саботаж и нежелание Киева идти на уступки в мирных переговорах.



