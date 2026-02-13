В России уличили работодателей в ограничении отпусков сотрудникам

В России работодатели иногда не предоставляют сотрудникам положенный по закону ежегодный оплачиваемый отпуск полностью, ограничивая отдых одной неделей или чуть большим сроком. Это нарушает Трудовой кодекс: по общему правилу продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, рассказала «Газете.Ru» адвокат Нина Еременко.

«Для отдельных категорий работников отпуск должен быть длиннее. Так, несовершеннолетним сотрудникам положен 31 календарный день, а людям с инвалидностью — 30 дней. Кроме того, в ряде случаев работникам могут полагаться дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством. Многие сотрудники не до конца знают свои права в сфере трудовых отношений и поэтому соглашаются на сокращенный отпуск, не желая конфликтовать с руководством. Чаще всего вопрос о нарушениях поднимается уже при увольнении, когда работник пытается защитить свои права и получить компенсацию», — отметила Еременко.

По ее словам, соблюдение прав сотрудников — обязанность работодателя. Работникам, столкнувшимся с отказом в полноценном отпуске, рекомендуют не затягивать с защитой прав и при необходимости обращаться в трудовую инспекцию, суд или другие уполномоченные органы, заключила адвокат.

Работодателей могут оштрафовать на сумму до 70 тыс. рублей, если они годами не отпускают сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск, напомнили в Госдуме 31 января. Депутат Екатерина Стенякина заявила, что компания не вправе отказывать работнику в отпуске продолжительностью 28 календарных дней более двух лет подряд. По ее словам, при нарушении требований ответственность наступает не только для организации, но и для руководителя.

