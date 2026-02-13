Размер шрифта
В США назвали последствия отказа Европы от российского газа

Bloomberg: отказ от газа из РФ привел к повышению затрат в промышленности ЕС
Алексей Филиппов/РИА Новости

Постепенный отказ стран Евросоюза от российского сжиженного природного газа (СПГ) уже привел к резкому увеличению затрат в энергоемких отраслях промышленности по всей Европе. Об этом пишет Bloomberg.

«Потеря доступа к российскому природному газу привела к резкому увеличению затрат в энергоемких отраслях промышленности по всей Европе — от химической до автомобильной и машиностроительной», — пишет издание.

Например, председатель совета директоров крупнейшего в Германии производителя химикатов для сельского хозяйства SKW Piesteritz Петр Чингр рассказал Bloomberg, что из-за отказа от российского газа в их компании «речь идет уже не о рентабельности или сокращении инвестиций, а о выживании».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. При этом для шести государств ЕС решил отменить дополнительные проверки происхождения газа.

Правительства Венгрии и Словакии выступили против решения совета и решили обратиться в суд. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов.

При этом Bloomberg писал, что в январе 2026 года на долю России пришлось 18% всего импорта СПГ в Европу.

Ранее Макрон признал зависимость Европы от американского газа.
 
