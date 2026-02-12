Отравление или вирус? Депутаты Рады массово слегли с расстройством кишечника и рвотой

В Верховной раде заявили о массовом отравлении — по предварительным данным, с расстройством кишечника и рвотой слегли несколько десятков депутатов. Ряд парламентариев считают причиной ЧП еду в столовой, однако украинские СМИ пишут о возможной вспышке ротавируса. Так или иначе, работа парламента встала на стоп минимум до 24 февраля, так как кворум собрать не удалось. Что известно о ситуации и как она повлияла на работу Рады — в материале «Газеты.Ru».

Парламент без голосов

О массовом заболевании депутатов Верховной рады сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, причиной недомогания могло стать питание в парламентской столовой . При этом украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что на Украине сейчас фиксируется вспышка ротавируса , который депутаты могли подхватить «в Буковеле или где-то еще». При этом «Украинская правда» пишет, что не все заболевшие ели в столовой.

Неназванный представитель правящей фракции «Слуга народа» подтвердил «Стране.ua», что в парламенте одновременно слегли десятки человек . Он уточнил, что только в его фракции симптомы проявились у значительного числа депутатов: речь идет о температуре до 40 градусов, рвоте и расстройстве желудка. Сколько человек заболело в других фракциях, он сказать не смог.

Нардеп Николай Тищенко опубликовал видео из пустого зала заседаний и безлюдной столовой, заявив, что работа парламента «вынужденно приостановлена».

«Мы не можем работать, потому что наши коллеги отравились в столовой. Как выглядит столовая? Многие журналисты говорили, что это сказка, просто вершина кулинарных стратегий. Наш украинский «Мишлен». Но это не так — это фейк», — отметил парламентарий.

Как сообщило издание «Главком», всех депутатов, пришедших сегодня на работу, призвали сдать лабораторные анализы. В аппарате парламента подтвердили, что проводятся исследования.

«В настоящее время специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований . Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции», — сообщили в пресс-службе парламента.

Болезнь или саботаж?

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал Life.ru, чем обычно кормят в столовой парламента. Он избирался в Раду четырех созывов и, как дал понять, серьезных претензий к местной кухне у него не было.

«Кормят в той столовой самой обычной едой. Самое хорошее, что было, — вареная осетрина, это было самое вкусное. А так вообще меню было самое обычное: сосиски, котлетки, гречневая каша», — отметил он.

Поводов для конспирологических версий вокруг нынешней ситуации Царев не видит: по его мнению, подхватить инфекцию можно где угодно.

А вот по мнению члена Совета по национальным отношениям при президенте, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, версия о преднамеренном отравлении депутатов Верховной рады все же не исключена. Однако происходящее больше напоминает попытку самих парламентариев уклониться от принятия сложных решений, сказал он «Газете.Ru».

«Теоретически, конечно, мне кажется, что могли [отравить], но, с другой стороны, это больше похоже на скоординированный саботаж с нежеланием брать на себя ответственность по поводу важных политических решений <...> Естественно, технически это возможно, что кто-то решил травануть, но это все как-то очень смотрится, знаете, примерно [как] когда человек не хочет идти на работу и говорит, что у него диарея», — заявил Безпалько.

По его мнению, часть депутатского корпуса уже чувствует «вкус перемен» и исходит из того, что в ближайшее время политическая конфигурация может измениться. В этом случае, считает он, исчезнет монополия партии Владимира Зеленского, да и сам он, по мнению эксперта, может утратить позиции.