На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске

На Олимпиаде арестовали фаната хоккея, который скрывался от полиции 16 лет

Находившегося в международном розыске с 2010 года гражданина Словакии задержали на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летнего мужчину арестовали после прибытия в Милан для просмотра матча олимпийского хоккейного турнира между сборными Словакии и Финляндии. Ордер на арест был выдан итальянской прокуратурой 16 лет назад. Болельщика заочно приговорили к 11 месяцам и семи дням тюремного заключения за серию краж в магазинах.

Полиция установила местонахождение мужчины после того, как он заселился в гостевой дом на окраине Милана. Его задержали и доставили в центральную тюрьму «Сан-Витторе».

Встреча Словакии и Финляндии закончилась со счетом 4:1. Финская команда сумела сравнять уже во втором периоде, на 25-й минуте шайбу забросил Ээли Толванен, его ассистентами выступили Йоэль Армиа и Арттури Лехконен. В третьем периоде Словакия забила трижды, отличились Далибор Дворски, Слафковски и Адам Ружичка.

