Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске

На Олимпиаде арестовали фаната хоккея, который скрывался от полиции 16 лет
Claudia Greco/Reuters

Находившегося в международном розыске с 2010 года гражданина Словакии задержали на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летнего мужчину арестовали после прибытия в Милан для просмотра матча олимпийского хоккейного турнира между сборными Словакии и Финляндии. Ордер на арест был выдан итальянской прокуратурой 16 лет назад. Болельщика заочно приговорили к 11 месяцам и семи дням тюремного заключения за серию краж в магазинах.

Полиция установила местонахождение мужчины после того, как он заселился в гостевой дом на окраине Милана. Его задержали и доставили в центральную тюрьму «Сан-Витторе».

Встреча Словакии и Финляндии закончилась со счетом 4:1. Финская команда сумела сравнять уже во втором периоде, на 25-й минуте шайбу забросил Ээли Толванен, его ассистентами выступили Йоэль Армиа и Арттури Лехконен. В третьем периоде Словакия забила трижды, отличились Далибор Дворски, Слафковски и Адам Ружичка.

Ранее в Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для спортсменов.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!