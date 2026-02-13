В Волгоградской области при атаке БПЛА пострадал дом многодетной семьи. Госпитализирован 12-летний мальчик

При атаке беспилотников ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека

На Волгоградскую область совершен массовый налет беспилотников. В Волгограде и Волжском работали системы ПВО, обломки упали в жилых кварталах. Повреждены дома и автомобили. Пострадали три человека, среди них — 12-летний мальчик из многодетной семьи.

Сообщения о громких хлопках и вспышках в небе начали появляться после полуночи. Жители Волгограда и Волжского писали в соцсетях о серии взрывов и работе ПВО. Telegram-канал SHOT сообщил, что над городом были уничтожены несколько воздушных целей, а обломки одного из беспилотников упали на парковку рядом с девятиэтажным домом.

По словам очевидцев, после падения фрагментов БПЛА загорелись автомобили, наблюдалось задымление.

Пострадала многодетная семья

О последствиях атаки сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, в хуторе Ямы Среднеахтубинского района получил сильные повреждения жилой дом многодетной семьи. В результате произошедшего был госпитализирован 12-летний мальчик. Угрозы его жизни нет.

Помимо этого, в Красноармейском районе Волгограда были госпитализированы 18-летний подросток и женщина. Их состояние также оценивается как стабильное.

Губернатор заявил, что подразделения ПВО министерства обороны отражали массовую атаку беспилотников на территорию региона. Муниципальным образованиям поручено уточнить масштаб повреждений и организовать помощь пострадавшим.

Обломки в жилых кварталах

По данным областной администрации, в Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, улице 8-й Воздушной Армии и проспекте имени Героев Сталинграда. В квартирах выбиты стекла, повреждены припаркованные автомобили.

Позднее власти уточнили, что падение БПЛА зафиксировано в Дзержинском районе Волгограда рядом с жилыми домами по адресам: бульвар 30-летия Победы, 56; улица 8-й Воздушной Армии, 9А; проспект имени Героев Сталинграда, 40. Повреждены несколько автомобилей, выбиты стекла в многоквартирных домах.

На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы №102. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. В пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание.

Также сообщается о падении обломков на территории нескольких промышленных предприятий города и области. В настоящее время специалисты оперативных служб продолжают уточнять характер повреждений и проводить работы по ликвидации последствий.

В последние дни Волгоградская область уже подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 11 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 49 дронов, атаковавших Волгоградскую область.

Помимо этого, крупная атака беспилотников привела к пожару на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, что вызвало приостановку переработки нефти на предприятии.

В ночь на 12 февраля также была объявлена беспилотная и ракетная опасность по региону, после чего в некоторых районах срабатывали системы предупреждения и проводилась эвакуация населения из близлежащих населенных пунктов из-за падения обломков. По данным властей, в результате падения обломков произошел пожар на объекте министерства обороны под Котлубанью, и часть жителей были эвакуированы.