«Убрать быстро и без шума». Как хобби главного гангстера Москвы вывело милицию на киллера из 90-х

В Москве 30 лет назад расстреляли «авторитетного бизнесмена», его убийца скрывался годами

Могила Владимира Кутепова и место его убийства в Москве (коллаж)

Днем 13 февраля 1996 года на востоке Москвы был застрелен «авторитетный предприниматель» Владимир Кутепов. В криминальных кругах его знали как Кутепа. Участнику этой расправы годами удавалось уходить от следствия. Выйти на него спустя более чем 20 лет помог главарь самой кровавой банды столицы. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».

Расстрел по сигналу

В середине 90-х Москва стала эпицентром бандитских разборок. После смерти лидеров сразу нескольких ОПГ начался передел сфер влияния. Каждый пытался урвать кусок побольше.

В погоне за прибылью некоторые шли на рискованный шаг — уходили в банду к «конкурентам». Но за такое предательство следовала неминуемая расплата.

В начале февраля 1996 года у жилого дома на Большой Черкизовской улице стали появляться неприметные «Таврия» и ВАЗ-2109. На машины, в которых часами сидели несколько мужчин, никто не обращал внимания.

Наблюдательный пост они держали несколько дней. Свою цель увидели днем 13 февраля — к дому подошел молодой темноволосый мужчина. Пассажир «Таврии» тут же передал по рации — это он.

Из «девятки» вышли двое киллеров, вооруженные пистолетами Smith & Wesson CW 9F и Astra, но в этот же момент во двор въехала машина ППС.

«Таврия», в которой сидел наводчик, сорвалась с места и скрылась, но убийцы лишь сбавили шаг и подождали, пока патрульный автомобиль уедет. Задание они выполнили без малейших колебаний.

На следующий день в милицейских сводках появилось лаконичное сообщение: «Около 16 часов возле дома №3 на Большой Черкизовской улице двое неизвестных молодых людей расстреляли из пистолетов 32-летнего Владимира Кутепова. Две пули попали ему в голову, еще три в живот и грудь. Убийцы убежали во двор. Кутепов был активным участником одной из местных преступных группировок».

На то, чтобы установить всех участников криминальной разборки, у следствия ушло больше 20 лет.

«Указать цель должен был «коптевский»»

Исполнителей оперативникам удалось найти за несколько лет. Ими оказались ближайший подручный главаря ореховской ОПГ Марат Полянский и штатный киллер банды Александр Пустовалов (Саша Солдат).

Но как одна из самых кровавых банд столицы, возглавляемая Сергеем Буториным (Ося), связана с Кутепом, долгое время оставалось непонятным.

Пролить свет на историю помог сам главарь «орехов», экстрадированный в Россию из Испании в 2010 году. Уже отбывая пожизненное наказание в тюрьме, Ося написал книгу, где рассказал про былые времена, а заодно упомянул ряд эпизодов, детали которых следователи не знали. В том числе убийство Кутепа.

Оказалось, тот несколько лет состоял в коптевской преступной группе и «занимался» одним из ее основных активов — компанией «Дагиш», имеющей долю в «Новоарбатском» универсаме.

В середине 90-х, после того, как сразу несколько членов банды Кутепа были убиты в ходе разборок, предприниматель решил уйти к конкурентам — в мазуткинскую банду.

Его поступок не оценили ни бывшие «коллеги», ни их партнеры из «курганской» ОПГ — терять долю в прибыльном деле никто не хотел. Убрать перебежчика нужно было быстро и без лишнего шума. Тогда бандиты пришли за помощью к «орехам».

По словам Буторина, он согласился взяться за дело в обмен на долю в «Новоарбатском».

«Ликвидацию Кутепова я поручил Саше Солдату и Марату. Для Марата это было первое исполнение, и в этом великолепном тандеме он работал вторым номером. За рулем был Сникерс (Дима Усалев), ставший моим водителем. Поскольку ни Солдат, ни Марат не знали Кутепа в лицо, указать им цель должен был «коптевский» Мэлс (Сергей Замараев), лично знакомый с ним». Сергей Буторин "Славные парни по-русски"

Днем 13 февраля именно Замараев передал по рации, что цель подходит к дому, а затем — что во двор въехала милиция.

«Мэлс занервничал и, маякуя по рации о прекращении операции, спешно снялся с места. Но Солдат — блин, Солдат... это же самонаводящаяся торпеда: «вижу цель, не вижу препятствий».

На сигналы Мэлса не отреагировал. Саня и Марат спокойно следовали за целью, а как только патрульная машина скрылась, они приблизились к Кутепу, Солдат произвел в него несколько выстрелов, а Марат продублировал, сделав «контрольку», — вспоминал Буторин.

«Добропорядочный бизнесмен»

В ходе расследования было установлено, что Замараев, известный как Мэлс, был доверенным лицом и ближайшим помощником одного из главарей «коптевских» — Сергея Зимина.

«С 1991 по 2001 год участники так называемой «коптевской» банды на территории Москвы совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений на почве раздела сфер криминального влияния. Они тщательным образом готовились к каждому преступлению, организовывали наблюдение за потерпевшими, а после их совершения избавлялись от автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия, что и позволяло им длительное время безнаказанно продолжать преступную деятельность», — заявили в столичном СК.

По данным следователей, по указанию главаря Замараев совершил и еще одно убийство. В январе 1998 года он принял участие в расправе над авторитетом из тушинской ОПГ Вячеславом Степановым (Убогий).

12 января 1998 года Мэлс пригласил Степанова на встречу в бар «Долина» на улице Зои и Александра Космодемьянских. Затем сообщник увез Замараева на машине, обеспечив ему алиби.

В то же время их подельник остался у бара караулить Убогого. В начале восьмого вечера, когда мужчина вместе с приятелем вышел из бара и пошел к своему автомобилю, прогремели выстрелы.

Стрелявший был одет во все черное — это единственное, что запомнили свидетели. Степанов скончался на месте, а его друг попытался сбежать от киллера. Вслед ему прогремела очередь.

«Как потом рассказал один из милиционеров, убийца явно не был профессионалом: по-видимому, он не удержал автомат и дал очередь веером. Пули попали в трамвай, оказавшийся в зоне огня. Березин [друг Степанова] не пострадал, зато были ранены четверо пассажиров. Одна из ехавших в трамвае женщин через несколько часов скончалась в больнице», — описывали те события в СМИ.

В 2024 году, спустя более чем 20 лет, 53-летний Замарев оказался на скамье подсудимых. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и убийстве трех лиц, совершенное общеопасным способом.

На суде адвокат Мэлса пыталась убедить присяжных, что его подзащитный — добропорядочный бизнесмен , живущий за счет сдачи внаем недвижимости, и никакого отношения к криминалу не имеет.

Эту версию разбили аргументы прокуратуры и показания Буторина, который выступил на заседании в качестве свидетеля обвинения.

18 июля 2024 года Коптевский районный суд на основании вердикта присяжных приговорил Замараева к 20 годам колонии.

Его босс Сергей Зимин еще в 2000-х скрылся в Испании, где его след потерялся. В России он заочно арестован и до сих пор числится в розыске.