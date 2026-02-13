Размер шрифта
Орбан раскритиковал стремление Украины вступить в ЕС

Орбан: Зеленский хочет въехать в Евросоюз на лошади задом наперед
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет попасть в Европейский союз, но при этом сидит на лошади задом наперед. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Зеленский потребовал внесения точной даты вступления Украины в Европейский союз в любой возможный мирный договор. Он опасается, что без этого Россия сможет заблокировать процесс интеграции, используя «представителей в Европе».

«Вы едете на лошади задом наперед», — написал Орбан в соцсети.

По мнению политика, Зеленский находится на неверном пути.

Венгерский премьер также заявил, что присоединение к ЕС является процессом, основанным исключительно на достижениях и заслугах страны-кандидата.

9 февраля Bloomberg сообщил, что у ЕС есть сразу несколько планов принятия Украины в ЕС. В декабре 2025 года СМИ написали, что Украину могут принять в ЕС в 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции.

В январе Зеленский заявлял, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Киев будет полностью готов вступить в ЕС.

Ранее в ЕС похвастались своей помощью Украине на фоне прекращения поддержки США.
 
