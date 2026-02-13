Шестилетний мальчик сбежал из детсада в Нижнем Тагиле и сам добрался до дома

В Свердловской области шестилетний мальчик самостоятельно оделся, ушел из детского сада и без происшествий добрался до дома, воспитатель не заметила пропажи ребенка. Об этом сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел в детском саду на улице Тагилстроевской. Вечером мальчик вышел в раздевалку, оделся и покинул детский сад. Педагог в это время находилась в группе и не заметила исчезновение воспитанника. Мальчик самостоятельно дошел до дома, где его встретил отец.

Руководство детского сада не стало информировать о случившемся правоохранительные органы. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

До этого в Екатеринбурге девочка сбежала из детсада во время утренника. Она вышла из зала, забрала свои вещи и одна покинула территорию дошкольного учреждения. Предположительно, ее мог случайно выпустить кто-то из родителей, присутствовавших на мероприятии. После этого девочка сама дошла до своего подъезда и дождалась, пока ей откроет дверь старшая сестра.

Ранее воспитатель 40 минут не замечала отсутствия ребенка, который ушел погулять.