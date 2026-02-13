Россиянам пообещали, что вторичные квартиры подешевеют

Вторичные квартиры в России в марте подешевеют на 0,5-1,5% по сравнению с февралем. Однушки 33-37 кв. м будут стоить до 5,5 млн рублей в среднем, двушки 45-52 кв. м — до 7,5 млн рублей, трешки 60-75 кв. м — до 10,5 млн рублей в среднем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В то время как цены в объявлениях могут оставаться на уровне февраля, реальные цены сделок будут демонстрировать коррекцию. Это связано с тем, что весенний всплеск активности, характерный для прошлых лет, в 2026 году будет подавлен заградительными ставками по рыночной ипотеке, что сделает покупку готового жилья доступной преимущественно для тех, кто располагает «живыми» деньгами или выходит из альтернативных сделок. Основной причиной давления на цены остается стоимость ипотечного плеча. При сохранении ключевой ставки на высоком уровне, ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке остается неподъемным для большинства семей», — отметил Трепольский.

По его словам, в марте 2026 года продавцы, которым необходима срочная продажа, начнут осознавать, что период высоких ставок затянулся, и будут готовы на дисконт в размере 5-7% от рыночной цены прямо «у капота». Вторым фактором выступает конкуренция с «новой вторичкой», считает финансист. Он пояснил, что в марте 2026 года на рынок выйдет значительный объем инвестиционных квартир в недавно сданных домах. Эти объекты, зачастую продающиеся без отделки, но по ценам ниже, чем у застройщиков, будут оттягивать на себя наиболее качественный спрос, считает эксперт. Владельцам старого жилого фонда (панельные дома 70-90-х годов) придется снижать цены еще активнее, чтобы конкурировать за покупателя, предупредил Трепольский.

По его словам, столичный рынок вторичного жилья в марте 2026 года продемонстрирует максимальную устойчивость, но и здесь продавцы будут вынуждены идти на уступки. По оценке Трепольского, вторичная однокомнатная квартира в Москве (типовой комфорт-класс) обойдется в среднем в 11,5 – 13,5 млн рублей. В сегменте «старой панели» можно найти варианты от 9,5 млн рублей, но такие лоты требуют значительных вложений в ремонт, уточнил эксперт. Двухкомнатные квартиры в Москве будут стоить в среднем 16 - 19 млн рублей, допустил финансист: в марте спрос в этом сегменте будет сосредоточен на квартирах, расположенных в пешей доступности от станций метро и МЦК, так как транспортная доступность в условиях дорогого жилья становится критическим фактором ликвидности. Трехкомнатные квартиры в Москве потребуют бюджета в 22 - 27 млн рублей, уверен Трепольский. Этот сегмент в марте 2026 года окажется самым «медленным» — сроки экспозиции таких объектов могут превышать шесть месяцев, а реальный торг при просмотре может достигать 1,5–2 млн рублей, если продавцу требуется быстрый выход в сделку, заключил Трепольский.

