Песков допустил возвращение на российский рынок западных компаний

Песков: иностранные бренды со временем вернутся в Россию
Roman Naumov/Global Look Press

Западные бренды вернутся в Россию — по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны руководства их стран. Такое мнение высказал в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что любая экономика заинтересована в иностранных инвестициях и многообразии товаров, поскольку это дает лучшее качество за меньшие деньги людям.

«А здесь главное — не бренд, не бизнес, главное — граждане. Чтобы граждане имели возможность покупать лучшее за меньшие деньги», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что вернувшимся брендам придется выдерживать конкуренцию с российскими брендами, но это будет подстегивать последних, «чтобы они не почивали на лаврах».

С начала российской спецоперации на Украине многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее Минпромторг назвал уход иностранных брендов точкой роста для российского fashion-рынка.
 
