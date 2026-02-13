В Европе опасаются угрозы суверенитету со стороны США

Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп представляет угрозу финансовому и технологическому суверенитету стран ЕС. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что события в Венесуэле и обещания Трампа захватить Гренландию подчеркнули «новую угрозу» для суверенитета стран ЕС. А именно европейцы обеспокоились свой финансовой независимостью и безопасностью данных.

«Самые большие риски связаны с доминированием Америки над глобальными финансовыми и технологическими системами, которые лежат в основе практически каждой покупки или обмена информацией между гражданами, предприятиями и правительствами», — пишет газета.

СМИ указывает на то, что европейские лидеры уже активизировали свои усилия по снижению зависимости от американских технологических компаний Amazon, Google и Microsoft, а также от платежных систем Mastercard и Visa. Журналисты отмечают, что экономисты и банкиры призывают законодателей одобрить создание цифрового евро, чтобы уменьшить зависимость от американских финансовых компаний и сетей.

«Шаги по обеспечению так называемого денежного и цифрового суверенитета являются частью более широких усилий по снижению зависимости Европы от американского оружия, торговли, технологий и многого другого», — подчеркивает NYT.

В феврале издание Politico писало о том, что союз между США и ЕС «сильно пострадал», но еще не разрушен. Однако один из европейских чиновников подчеркнул, что доверия у ЕС к США «осталось очень мало». Также недавний опрос компании Public First показал, что значительная доля жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании не видят в США надежного союзника.

10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в фазу, когда она может надеяться только на себя.

Также СМИ писали, что госсекретарь США Марко Рубио выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13 по 15 февраля, с посланием Европе о «меняющимся мире» и о том, что «старого мира больше не существует».

Ранее в Совфеде заявили о самоуничтожении Европы.