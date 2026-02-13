Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Европе опасаются угрозы суверенитету со стороны США

NYT: ЕС опасается угрозы финансовому и технологическому суверенитету от США
Geert Vanden Wijngaert/AP

Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп представляет угрозу финансовому и технологическому суверенитету стран ЕС. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что события в Венесуэле и обещания Трампа захватить Гренландию подчеркнули «новую угрозу» для суверенитета стран ЕС. А именно европейцы обеспокоились свой финансовой независимостью и безопасностью данных.

«Самые большие риски связаны с доминированием Америки над глобальными финансовыми и технологическими системами, которые лежат в основе практически каждой покупки или обмена информацией между гражданами, предприятиями и правительствами», — пишет газета.

СМИ указывает на то, что европейские лидеры уже активизировали свои усилия по снижению зависимости от американских технологических компаний Amazon, Google и Microsoft, а также от платежных систем Mastercard и Visa. Журналисты отмечают, что экономисты и банкиры призывают законодателей одобрить создание цифрового евро, чтобы уменьшить зависимость от американских финансовых компаний и сетей.

«Шаги по обеспечению так называемого денежного и цифрового суверенитета являются частью более широких усилий по снижению зависимости Европы от американского оружия, торговли, технологий и многого другого», — подчеркивает NYT.

В феврале издание Politico писало о том, что союз между США и ЕС «сильно пострадал», но еще не разрушен. Однако один из европейских чиновников подчеркнул, что доверия у ЕС к США «осталось очень мало». Также недавний опрос компании Public First показал, что значительная доля жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании не видят в США надежного союзника.

10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в фазу, когда она может надеяться только на себя.

Также СМИ писали, что госсекретарь США Марко Рубио выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13 по 15 февраля, с посланием Европе о «меняющимся мире» и о том, что «старого мира больше не существует».

Ранее в Совфеде заявили о самоуничтожении Европы.
 
Теперь вы знаете
Деньги за долгий брак и «подарки» от мошенников к 23 Февраля. Главное к утру 13 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!